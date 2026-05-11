Vendenesse-lès-Charolles

Concert 1 Artiste 1 Orchestre

Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 19:45:00

Date(s) :

2026-06-11

L’Orchestre à l’École de Vendenesse-lès-Charolles rencontre l’artiste Alice Waring, autour des musiques du monde. .

Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 1 Artiste 1 Orchestre

L’événement Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III