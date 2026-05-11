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Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles

Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles

Ville : 71120 Vendenesse-lès-Charolles

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vendenesse-lès-Charolles

Concert 1 Artiste 1 Orchestre

Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 19:45:00

Date(s) :
2026-06-11

L’Orchestre à l’École de Vendenesse-lès-Charolles rencontre l’artiste Alice Waring, autour des musiques du monde.   .

Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44  conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert 1 Artiste 1 Orchestre

L’événement Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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