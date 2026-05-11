Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles
Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles jeudi 11 juin 2026.
Vendenesse-lès-Charolles
Concert 1 Artiste 1 Orchestre
Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 19:45:00
Date(s) :
2026-06-11
L’Orchestre à l’École de Vendenesse-lès-Charolles rencontre l’artiste Alice Waring, autour des musiques du monde. .
Salle des fêtes de Vendenesse-lès-Charolles Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert 1 Artiste 1 Orchestre
L’événement Concert 1 Artiste 1 Orchestre Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III