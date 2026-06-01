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Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Salle des fêtes Chabrillan

Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Salle des fêtes Chabrillan mercredi 7 octobre 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
49 rue de l'église
Ville
26400 Chabrillan
Département
Drôme
Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
68 68 Tarif réduit mensuel pour 2d enfant (fratrie)

Chabrillan

Atelier de Théâtre Musical 8 ans et +

Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan Drôme

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif réduit
mensuel pour 2d enfant (fratrie)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-06-30 11:30:00

Date(s) :
2026-10-07

Envie de monter sur scène, chanter, jouer et créer ?
Cet atelier est fait pour toi !
Aucun niveau musical requis, juste de la motivation ;)
Tous les mercredis, du 07 octobre 2026 au 30 Juin 2027 avec spectacle de fin d’année
  .

Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 18 52 45  looyaa.artiste@gmail.com

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English :

Want to get on stage, sing, play, and create?
This workshop is for you!
No musical experience required—just enthusiasm ;)
Every Wednesday, from October 7, 2026, to June 30, 2027, with an end-of-year show

L’événement Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Chabrillan a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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