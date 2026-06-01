Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Salle des fêtes Chabrillan
Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Salle des fêtes Chabrillan mercredi 7 octobre 2026.
Chabrillan
Atelier de Théâtre Musical 8 ans et +
Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan Drôme
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif réduit
mensuel pour 2d enfant (fratrie)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-06-30 11:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Envie de monter sur scène, chanter, jouer et créer ?
Cet atelier est fait pour toi !
Aucun niveau musical requis, juste de la motivation ;)
Tous les mercredis, du 07 octobre 2026 au 30 Juin 2027 avec spectacle de fin d’année
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Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 18 52 45 looyaa.artiste@gmail.com
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English :
Want to get on stage, sing, play, and create?
This workshop is for you!
No musical experience required—just enthusiasm ;)
Every Wednesday, from October 7, 2026, to June 30, 2027, with an end-of-year show
L’événement Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Chabrillan a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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