Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Salle des fêtes Chabrillan mercredi 7 octobre 2026.

Chabrillan

Atelier de Théâtre Musical 8 ans et +

Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan Drôme

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif réduit

mensuel pour 2d enfant (fratrie)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-06-30 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Envie de monter sur scène, chanter, jouer et créer ?

Cet atelier est fait pour toi !

Aucun niveau musical requis, juste de la motivation ;)

Tous les mercredis, du 07 octobre 2026 au 30 Juin 2027 avec spectacle de fin d’année

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Salle des fêtes 49 rue de l’église Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 18 52 45 looyaa.artiste@gmail.com

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English :

Want to get on stage, sing, play, and create?

This workshop is for you!

No musical experience required—just enthusiasm ;)

Every Wednesday, from October 7, 2026, to June 30, 2027, with an end-of-year show

L’événement Atelier de Théâtre Musical 8 ans et + Chabrillan a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme