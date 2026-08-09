Atelier de théâtre pour les ados Salle Belon Riec-sur-Bélon
mercredi 28 octobre 2026 · Salle Belon · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Atelier de théâtre pour les ados
Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:45:00
fin : 2026-10-28 17:15:00
Date(s) :
2026-10-28
Tous les mercredi de 15:45 à 17:15 l’association Theatre ostréa organise un atelier de théâtre pour les ados (collège) animé par un comédien professionnel, Pascal GUIN.
L’objectif de cet atelier est d’aboutir à la réalisation de la représentation d’une pièce choisie par les ados avec Pascal.
Une attention est donnée à chacun pour qu’il trouve sa place dans le groupe, et qu’il développe son jeu en théâtre. Donc des jeux, des exercices et une montée sur scène en fin d’année. .
Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81
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English :
L’événement Atelier de théâtre pour les ados Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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