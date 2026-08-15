Atelier de théâtre pour les ados Salle Belon Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Atelier de théâtre pour les ados

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:45:00

fin : 2026-11-25 17:15:00

Date(s) :

2026-11-25

Tous les mercredi de 15:45 à 17:15 l’association Theatre ostréa organise un atelier de théâtre pour les ados (collège) animé par un comédien professionnel, Pascal GUIN.

L’objectif de cet atelier est d’aboutir à la réalisation de la représentation d’une pièce choisie par les ados avec Pascal.

Une attention est donnée à chacun pour qu’il trouve sa place dans le groupe, et qu’il développe son jeu en théâtre. Donc des jeux, des exercices et une montée sur scène en fin d’année. .

Salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

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English :

L’événement Atelier de théâtre pour les ados Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS