Atelier de tissage artisanal au château de Dinan

Château de Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Découvrez les bases du tissage artisanal et initiez-vous à un savoir-faire ancestral déjà solidement ancré à l’époque

médiévale. Fil après fil, explorez les gestes essentiels et les techniques traditionnelles qui permettent de transformer la

matière brute en textile. De la préparation des fibres à la tension de la chaîne, en passant par le passage de la trame,

comprenez comment patience, précision et rythme donnent naissance à des étoffes durables et chargées d’histoire.

Tarif comprenant l’entrée dans le château et le matériel

A partir de 12 ans

Réservation dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo, Sables-d’Or-les-Pins, ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .

Château de Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de tissage artisanal au château de Dinan Dinan a été mis à jour le 2026-02-28 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme