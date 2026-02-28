Atelier de tissage artisanal au château de Dinan Dinan
Atelier de tissage artisanal au château de Dinan
Château de Dinan
17 avril 2026 14:30
16:30
2026-04-17
Découvrez les bases du tissage artisanal et initiez-vous à un savoir-faire ancestral déjà solidement ancré à l’époque
médiévale. Fil après fil, explorez les gestes essentiels et les techniques traditionnelles qui permettent de transformer la
matière brute en textile. De la préparation des fibres à la tension de la chaîne, en passant par le passage de la trame,
comprenez comment patience, précision et rythme donnent naissance à des étoffes durables et chargées d’histoire.
Tarif comprenant l’entrée dans le château et le matériel
A partir de 12 ans
Château de Dinan, Dinan, Côtes-d'Armor, Bretagne
