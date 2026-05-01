Marsas

Atelier de Vannerie

MARSAS Marsas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Atelier sur deux jours Balade ramassage en pleine nature puis tricotage. Thème Chapeaux

80€ les deux jours.

.

MARSAS Marsas 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two-day workshop: nature walk followed by knitting. Theme: Hats

80? for two days.

L’événement Atelier de Vannerie Marsas a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65