Atelier de Vannerie Marsas
Atelier de Vannerie Marsas samedi 9 mai 2026.
Marsas
Atelier de Vannerie
MARSAS Marsas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier sur deux jours Balade ramassage en pleine nature puis tricotage. Thème Chapeaux
80€ les deux jours.
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MARSAS Marsas 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42
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English :
Two-day workshop: nature walk followed by knitting. Theme: Hats
80? for two days.
L’événement Atelier de Vannerie Marsas a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65