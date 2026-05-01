Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de Vannerie Marsas

Atelier de Vannerie Marsas samedi 9 mai 2026.

Adresse : MARSAS

Ville : 65200 Marsas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Marsas

Atelier de Vannerie

MARSAS Marsas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Atelier sur deux jours Balade ramassage en pleine nature puis tricotage. Thème Chapeaux
80€ les deux jours.
  .

MARSAS Marsas 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two-day workshop: nature walk followed by knitting. Theme: Hats
80? for two days.

L’événement Atelier de Vannerie Marsas a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65