Atelier de vannerie pour le jardin, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil

Informations pratiques

Atelier de vannerie pour le jardin 19 et 20 septembre Les jardins panoramiques de Limeuil Dordogne

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les étudiants. Ce montant sera utilisé pour la sauvegarde d’un élément patrimonial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez vous initier à la vannerie en fabriquant une mangeoire en osier pour les oiseaux. Accompagnés par notre animatrice, découvrez ce savoir-faire ancestral et différentes techniques permettant de réaliser des objets pour le jardin.

Profitez également de votre venue pour parcourir les 2 hectares de jardins thématiques, admirer les points de vue sur les paysages, participer à l’escape game garden et vous amuser avec les jeux géants.

Animation sans supplément et sans réservation.

Les jardins panoramiques de Limeuil Place des Fossés, 24510 Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 73 26 13 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village avec le label « Plus Beaux Villages de France », les jardins panoramiques surplombent la confluence des rivières Dordogne-Vézère et les toits de son village médiéval.

Tout au long de votre parcours, appréciez les jardins pédagogiques, ludiques et interactifs (jardin médiéval, jardin des sorcières, jardin d’eau, jardin des insectes…), les sentiers d’interprétation thématiques, la ruche pédagogique et une vue à 360° sur les paysages environnants. La visite se fait en autonomie dans ce parc à l’anglaise arboré de 2 ha.

En groupe ou dans le cadre scolaire, l’équipe du jardin vous propose des visites adaptées et accompagnées avec des ateliers pédagogiques.

Venez vous initier à la vannerie en fabriquant une mangeoire en osier pour les oiseaux. Notre animatrice vous accompagnera à la découverte de ce savoir-faire ancestral et vous montrera différentes le…

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