Limeuil

Musique en Périgord quatuor Armingaud

Chapelle Saint-Martin Limeuil Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

20h30. Quatre musiciens complices autour du programme Crépuscule Schubert, Dvořák et Ligeti qui affirment une identité musicale sensible et exigeante. Sur réservation. 10 à 26€

Le Quatuor Armingaud ( violons, altos, violoncelle Crépuscule Schubert, Dvorjak, Ligeti) est né de la complicité de quatre musiciens dont l’amitié a mûri jusqu’à la formation d’un quatuor à cordes. Il forge son identité musicale et son approche esthétique en s’appuyant sur des années d’expérience au sein d’orchestres nationaux en Europe, en Asie et aux États Unis et d’ensembles de musique de chambre lauréats de nombreux concours internationaux. Sur réservation. .

Chapelle Saint-Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 95 66 20 contact@musique-en-perigord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique en Périgord quatuor Armingaud

20h30. Four musicians working together on a program entitled Crépuscule: Schubert, Dvo?ák and Ligeti affirm a sensitive and demanding musical identity. Reservations required. 10 à 26?

L’événement Musique en Périgord quatuor Armingaud Limeuil a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère