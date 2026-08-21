Atelier d’échecs niveau moyen, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Atelier d’échecs niveau moyen Mercredi 9 septembre, 15h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Ateliers d’échecs pour niveau moyen à partir de 7 an.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]

Niveau moyen

Service communication de Blanquefort