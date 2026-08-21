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Les Tourouges et les Toubleus, Les Colonnes, Blanquefort

vendredi 28 août 2026 · Les Colonnes · Blanquefort

Les Tourouges et les Toubleus, Les Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Les Colonnes
Adresse
4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort
Ville
33290 Blanquefort
Département
Gironde

Les Tourouges et les Toubleus Vendredi 28 août, 16h15 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00

Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.lecarre-lescolonnes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=MZURS »}]
Ciné-jeu – Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

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