AGENDA · Blanquefort
Les Tourouges et les Toubleus, Les Colonnes, Blanquefort
vendredi 28 août 2026 · Les Colonnes · Blanquefort
Informations pratiques
Les Tourouges et les Toubleus Vendredi 28 août, 16h15 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.lecarre-lescolonnes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=MZURS »}]
Ciné-jeu – Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !
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