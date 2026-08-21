Les Tourouges et les Toubleus, Les Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Les Tourouges et les Toubleus Vendredi 28 août, 16h15 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:15:00+02:00 – 2026-08-28T16:53:00+02:00

Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.lecarre-lescolonnes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=MZURS »}]

Ciné-jeu – Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !