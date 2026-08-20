Tournoi d’échecs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Informations pratiques

Tournoi d’échecs Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Tournoi d’échecs, venez-vous mesurer face à des adversaires de tous les horizon afin de remporter la victoire !

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]

Tournoi d’échecs gratuit.

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