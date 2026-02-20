Atelier déco cadre entre terre et mer Passage du Rocher Pornic
Atelier déco cadre entre terre et mer Passage du Rocher Pornic dimanche 31 mai 2026.
Pornic
Atelier déco cadre entre terre et mer
Passage du Rocher Chez Mow and my Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 11:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Façonnez votre cadre entre terre et mer avec les Ateliers de Maia à Pornic
Les éléments naturels de la mer et de la terre s’encadrent et s’immortalisent !
Pour cela, rdv au Mow and my à Pornic où une ambiance cosy, chaleureuse et conviviale vous attend pour un dimanche matin seul ou en famille.
Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier créatif et manuel où l’eau et la terre se mêlent avec élégance.
Le programme
Entre sable, coquillages, feuilles, mousses, branches de sapins, houx et bien d’autres encore, la nature offre mille trésors pour créer des souvenirs uniques. Cet atelier invite petits et grands à confectionner un cadre original inspiré à la fois de la mer et de la terre. Chacun pourra assembler, coller et décorer selon son imagination sa propre œuvre naturelle et personnalisée.
Pourquoi venir ?
Découvrir la richesse de la nature entre terre et mer
Stimuler l’imagination avec des matériaux simples et inspirants issus de la nature
Partager un moment créatif avec ses proches
Repartir avec un cadre personnalisé, un souvenir unique d’un atelier nature
Offrir un cadeau personnalisé
Bon à savoir
Information et réservation par téléphone au 06 19 46 42 65 (places limitées)
Public à partir de 6 ans
Le petit plus
Il y a un petit espace chill avec de la lecture pour petits et grands
Découvrez ici tous les évènements programmés à Pornic .
Passage du Rocher Chez Mow and my Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shape your setting between land and sea with Ateliers de Maia in Pornic
L’événement Atelier déco cadre entre terre et mer Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Conférence: Frédéric Dard/ San Antonio Salle culturelle du Val Saint Martin Pornic 27 avril 2026
- Conférence Frédéric Dard San Antonio Amphythéâtre Thomas Narcejac Pornic 27 avril 2026
- Balade dessinée circuit port et bateaux Pornic 27 avril 2026
- Visite guidée: Pornic, du port à la ville haute en 45mn chrono ! Place de la Gare Pornic 27 avril 2026
- Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic 28 avril 2026