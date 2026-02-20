Atelier déco cadre entre terre et mer Passage du Rocher Pornic

Pornic

Atelier déco cadre entre terre et mer

Passage du Rocher Chez Mow and my Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 11:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Façonnez votre cadre entre terre et mer avec les Ateliers de Maia à Pornic

Les éléments naturels de la mer et de la terre s’encadrent et s’immortalisent !

Pour cela, rdv au Mow and my à Pornic où une ambiance cosy, chaleureuse et conviviale vous attend pour un dimanche matin seul ou en famille.

Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier créatif et manuel où l’eau et la terre se mêlent avec élégance.

Le programme

Entre sable, coquillages, feuilles, mousses, branches de sapins, houx et bien d’autres encore, la nature offre mille trésors pour créer des souvenirs uniques. Cet atelier invite petits et grands à confectionner un cadre original inspiré à la fois de la mer et de la terre. Chacun pourra assembler, coller et décorer selon son imagination sa propre œuvre naturelle et personnalisée.

Pourquoi venir ?

Découvrir la richesse de la nature entre terre et mer

Stimuler l’imagination avec des matériaux simples et inspirants issus de la nature

Partager un moment créatif avec ses proches

Repartir avec un cadre personnalisé, un souvenir unique d’un atelier nature

Offrir un cadeau personnalisé

Bon à savoir

Information et réservation par téléphone au 06 19 46 42 65 (places limitées)

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Il y a un petit espace chill avec de la lecture pour petits et grands

Découvrez ici tous les évènements programmés à Pornic .

Passage du Rocher Chez Mow and my Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

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English :

Shape your setting between land and sea with Ateliers de Maia in Pornic

L’événement Atelier déco cadre entre terre et mer Pornic a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic