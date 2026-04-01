Informations pratiques

Crozon

Atelier décos de Noël Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Fabrique tes décos de noël

Durée 1h30

Enfants à partir de 7 ans. (8 euros) .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier décos de Noël Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime