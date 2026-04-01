AGENDA · Crozon
Atelier décos de Noël Maison des Minéraux Crozon
mercredi 16 décembre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Atelier décos de Noël Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Fabrique tes décos de noël
Durée 1h30
Enfants à partir de 7 ans. (8 euros) .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Atelier décos de Noël Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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