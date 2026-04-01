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AGENDA · Crozon

Atelier décos de Noël Maison des Minéraux Crozon

mercredi 16 décembre 2026 · Crozon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu-dit Saint-Hernot
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Atelier décos de Noël Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Fabrique tes décos de noël

Durée 1h30
Enfants à partir de 7 ans. (8 euros)   .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73 

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English :

L’événement Atelier décos de Noël Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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