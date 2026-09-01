Projection du film L’Indien à la rame Crozon

Informations pratiques

Crozon

Projection du film L’Indien à la rame

Rue Louis Jouvet Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Australie-Réunion à la rame: 5800 km en couple, sans escale et sans assistance.

Naty Verlinden rêvait de réaliser un film d’aventure. Quand elle entend parler du projet de Sophie et Fanch de traverser l’océan Indien à la rame, elle les contacte et ose leur demander d’être celle qui mettra en images cette folle aventure.

Sophie et Fanch, ça les arrange. Ils ont déjà tellement de choses à faire sur un si grand projet. Ce ne sont pas des aventuriers professionnels, bien au contraire, ce sont plutôt des beatnik de l’aventure. Ils posent des vacances pour partir, ils vendent leur voilier pour financer leur traversée alors réaliser un film de ce qu’ils s’apprêtent à faire n’est pas une priorité. Ils préfèrent savourer l’instant en le vivant.

Naty aime les aventures mais elle aime tout autant les humains qui les vivent. Avec leurs caractères, leurs sensibilités, leurs valeurs et les potentielles tempêtes relationnelles qui naissent dans ces expériences de vies hors-normes. A travers son regard, elle vous fait découvrir la traversée à la rame d’un difficile océan par un couple amoureux à qui tout le monde n’a cessé de dire: 5800km à la rame? En couple en plus? Mais vous êtes complètement fous!

Ce que tous ces gens n’avaient pas en tête, c’était que les folies sont les seules choses qu’on ne regrettent jamais. Cette citation d’Oscar Wilde est un des mantra du couple de rameurs.

Vous verrez que Sophie et Fanch ne sont pas si différents de vous tous. Ils ont juste peut-être le petit plus qui les a fait réaliser leur rêve: la volonté d’oser et l’importance de s’aimer encore plus dans la difficulté.

A travers son film, Naty vous montre qu’un bateau à rame peut devenir un laboratoire d’amour, à la fois tendre, drôle et vertigineux où l’on observe comment on continue d’aimer dans la fatigue, dans le silence, dans la peur. Comment on tient ensemble dans un huit clos à ciel ouvert? L’amour, l’humour, la bienveillance, la remise en question ou peut-être juste l’acceptation de ne pas tout maîtriser.

En participant à cette projection, vous soutenez l’association de Sophie et Fanch Et d’aventures en aventures . Les bénéfices des projections seront utilisés pour les futurs projets pédagogiques liés à cette aventure: édition du livre de Sophie, projet de création d’une bande dessinée et d’une exposition éducative.

45 min de film + temps d’échange.

Sur réservation via Hello Asso lien ci-dessous .

Rue Louis Jouvet Crozon 29160 Finistère Bretagne

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L’événement Projection du film L’Indien à la rame Crozon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime