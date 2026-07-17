Atelier Découverte Aquarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry
vendredi 16 octobre 2026 · Ateliers Octopodes · Chambéry
Informations pratiques
Atelier Découverte Aquarelle Vendredi 16 octobre, 14h00 Ateliers Octopodes Savoie
Tarif 45€ l’atelier, 100€ le lot de 3.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:00:00+02:00
Venez explorer votre potentiel créatif avec l’aquarelle !
Sans aucun pré-requis, vous pourrez découvrir une pratique créative et passer un moment de calme et de détente. En petit groupe de 7 personnes maximum, cet atelier est un espace bienveillant et calme, pendant lequel le cerveau se pose et la main prend le relai.
C’est un temps d’exploration créative guidée ouvert à toute personne, que vous ayez déjà peint ou que vous n’ayez jamais touché un pinceau Vous repartez avec 3 créations originales et un premier pas dans l’aquarelle comme moyen d’expression et de lâcher prise.
Durée : 3 heures
Pré-requis : aucun !
Matériel : entièrement fourni sur place
Ouvert aux adultes, ados, et enfants dès 10 ans accompagnés.
Sur réservation : maximum 7 personnes
Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « clemencebricout.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0665628084 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/creative_clem_/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CreativeClem »}, {« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/creative_clem_ »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.
Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.
Atelier de 3h : exploration créative, découverte et lâcher prise. C’est un espace bienveillant et calme, pendant lequel le cerveau se pose et la main prend le relai. Ouvert à tout le monde !
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