Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz mardi 21 juillet 2026.

La Bernerie-en-Retz

Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel

Bibliothèque Olympe de Gouges 3 rue de la chaussée La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les ateliers découverte vous attendent à la bibliothèque Olympe de Gouges de la Bernerie-en-Retz.

Vos enfants rêvent de devenir des artistes? Ne cherchez plus…

Les artistes amateurs de l’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz sont heureux de proposer des cours gratuits d’aquarelle, peinture et pastel aux enfants et ainsi, leur faire découvrir les arts plastiques.

Pour qui? enfants de 9 à13 ans.

Quand? tous les mardis aprés-midi, cet été.

Ou? à la bibliothèque Olympes de Gouges.

Réservations obligatoires (places limitées à 4 participants)

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Bibliothèque Olympe de Gouges 3 rue de la chaussée La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

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English :

Discovery workshops await you at the Olympe de Gouges library in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic