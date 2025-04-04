Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz
Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz mardi 21 juillet 2026.
La Bernerie-en-Retz
Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel
Bibliothèque Olympe de Gouges 3 rue de la chaussée La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les ateliers découverte vous attendent à la bibliothèque Olympe de Gouges de la Bernerie-en-Retz.
Vos enfants rêvent de devenir des artistes? Ne cherchez plus…
Les artistes amateurs de l’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz sont heureux de proposer des cours gratuits d’aquarelle, peinture et pastel aux enfants et ainsi, leur faire découvrir les arts plastiques.
Pour qui? enfants de 9 à13 ans.
Quand? tous les mardis aprés-midi, cet été.
Ou? à la bibliothèque Olympes de Gouges.
Réservations obligatoires (places limitées à 4 participants)
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .
Bibliothèque Olympe de Gouges 3 rue de la chaussée La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com
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English :
Discovery workshops await you at the Olympe de Gouges library in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Atelier découverte aquarelle, peinture et pastel La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic
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