Informations pratiques

La Bernerie-en-Retz

Concert de chant choral

Eglise de la Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concert de chant choral – Choeur de Jade sous la direction de Bruno Colin

Au programme

Assistez au concert de musique classique donné par les participants du stage d’été du Chœur de Jade, sous la direction de Bruno Colin.

Au programme, découvrez des œuvres de grands compositeurs interprétées par un chœur accompagné au piano

Schubert

Gluck

Victoria

Rameau

Mozart .

Eglise de la Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 44 71 29 lechoeurdejade@outlook.fr

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English :

Choral Concert -%A0Choeur de Jade%A0conducted by Bruno Colin%A0 %A0

L’événement Concert de chant choral La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic