Concert de chant choral La Bernerie-en-Retz
samedi 8 août 2026 · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
La Bernerie-en-Retz
Concert de chant choral
Eglise de la Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Concert de chant choral – Choeur de Jade sous la direction de Bruno Colin
Au programme
Assistez au concert de musique classique donné par les participants du stage d’été du Chœur de Jade, sous la direction de Bruno Colin.
Au programme, découvrez des œuvres de grands compositeurs interprétées par un chœur accompagné au piano
Schubert
Gluck
Victoria
Rameau
Mozart .
Eglise de la Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 44 71 29 lechoeurdejade@outlook.fr
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English :
Choral Concert -%A0Choeur de Jade%A0conducted by Bruno Colin%A0 %A0
L’événement Concert de chant choral La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic
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