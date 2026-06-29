Exposition 40° à l’Ouest Rue du clos du pin La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Exposition 40° à l’Ouest

Rue du clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05

Dans le cadre de sa programmation estivale, la Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose une exposition à ne pas manquer 40° à l’Ouest une histoire des distillateurs et liquoristes du vignoble nantais.

Cette exposition, réalisée à partir de l’ouvrage de Philippe Martin, propose de redécouvrir une page méconnue de l’histoire industrielle et patrimoniale du territoire, entre savoir-faire, entreprises familiales, commerce et évolution des modes de consommation.

Deux temps forts autour de cette exposition son inauguration avec une visite commentée par Arnaud Biette, ainsi qu’une conférence de Philippe Martin accompagnée d’une présentation de son ouvrage :

Exposition:

Du XVIIe siècle aux années 1960, l’histoire du vignoble nantais est aussi celle des eaux-de-vie, des liqueurs et des grandes maisons de distillation qui ont marqué l’industrie et le commerce régional.

À travers une dizaine de panneaux, des affiches anciennes, des outils de distillation, des bouteilles et des objets publicitaires issus du fonds d’Arnaud Biette, l’exposition retrace l’aventure des distillateurs-liquoristes nantais, leurs savoir-faire et leur rayonnement.

L’exposition évoque également le patrimoine du pays de Retz à travers la distillerie Seguin-Saint-Remy à Machecoul, active de 1886 à 2007, ainsi que les grandes évolutions du XXe siècle et le renouveau actuel des productions artisanales.

Une découverte d’une histoire industrielle, commerciale et humaine intimement liée au vignoble nantais

Inauguration et visite commentée:

Jeudi 2 juillet 2026 à 17h

À l’occasion de l’inauguration, Arnaud Biette, président de l’association Entreprises et patrimoine industriel et fournisseur de l’iconographie de l’exposition, proposera une découverte commentée du parcours.

Sur réservation (priorité aux adhérents).

Conférence:

Samedi 18 juillet 2026 à 15h

Sur inscription contact@shpr.fr

À partir de son ouvrage consacré aux distillateurs-liquoristes nantais, Philippe Martin propose une conférence retraçant plusieurs siècles d’histoire de cette industrie aujourd’hui méconnue.

De l’arrivée des négociants hollandais au XVIIe siècle à l’âge d’or des grandes maisons de liqueurs et d’eaux-de-vie au XIXe siècle, l’auteur revient sur les savoir-faire, les entreprises et les familles qui ont contribué au développement de cette activité liée au port de Nantes et à son vignoble.

À l’issue de la rencontre, l’ouvrage de Philippe Martin sera proposé à la vente au tarif de 25 €.

Sur inscription à contact@shpr.fr (5€ pour non-adhérents)

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Rue du clos du pin La Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

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English :

As part of its summer program, the Society of Historians of the Pays de Retz (SHPR) invites you to an exhibition %E0 you won’t want to miss:%A040%B0 %E l’Ouest: A History of Distillers and Liqueur Makers in the Nantes Wine Region.

L’événement Exposition 40° à l’Ouest La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic