La Bernerie-en-Retz

Les mardis du square Thibaud La plus belle des poubelles

Square Thibaud La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez vous amuser, rire et chanter avec le spectacle familial La plus belle des poubelles .

C’est l’histoire d’un vagabond avec son chariot de détritus qui ramasse au hasard de son chemin tout ce qu’il trouve par terre. Une sorte de personnage fantaisiste, mi-clown.

On découvre un homme qui se joue des objets, qui les détourne et s’en amuse, s’inventant des histoires drôles ou tristes mais toujours empruntes de poésie.

Et puis vient le moment de la métamorphose du chariot l’ouverture de cette grosse poubelle ambulante.

Un moment magique où l’on découvre petit à petit un somptueux castelet baroque et scintillant composé entièrement de détritus et d’objets savamment disposés. Dès lors, on comprend que notre personnage est un artiste farfelu et qu’il est l’heure pour lui d’entrer en scène.

Infos pratiques

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz

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Square Thibaud La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

The Mairie de La Bernerie-en-Retz offers you Tuesdays at SquareThibaud.

Come and have fun, laugh and sing along with the family show La plus belle des poubelles .

L’événement Les mardis du square Thibaud La plus belle des poubelles La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic