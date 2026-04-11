Atelier d’écriture créative Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Atelier d’écriture créative

Bibliothèque Olympe de Gouges 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-05-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18

Osez participer à l’atelier d’écriture créative animé par Anny et Marie-Claire à la bibliothèque de La Bernerie-en-Retz.



Un atelier d’écriture créative ce n’est pas pour apprendre à écrire, ni se faire critiquer, retourner à l’école ni se faire juger. Mais c’est pour oser laisser parler son imagination en jouant avec des mots, des idées. Exprimer sa créativité, s’amuser et partager avec des gens qui ont le même intérêt du jeu .

Rendez-vous chaque 3 ème jeudi du mois, de 14h à 16h..

Cet atelier s’adresse à un public adulte.

Atelier, gratuit, limité à 12 personnes.

Réservation par mail, sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture.

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Bibliothèque Olympe de Gouges 3 chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

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English :

Join Anny and Marie-Claire for a creative writing workshop at the La Bernerie-en-Retz library.

L’événement Atelier d’écriture créative La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic