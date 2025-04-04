La Bernerie-en-Retz

Les mardis du square Thibaud Spectacle musical La boom pour les mômes

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez vous amuser, rire et danser avec le spectacle musical La boom pour les mômes .

BPM, la Boum pour Mômes, c’est un show festif et créatif, coloré et déjanté, qui sent bon la sueur et le fun !

Kitsch à souhait, complètement loufoque et irrésistiblement dansant, c’est là qu’on croise une fille yéti, qu’on s’affronte dans des concours de danse, qu’on se déchaîne en air-guitare et qu’on s’amuse avec plein d’autres jeux musicaux.

C’est beau, c’est chaud, et ce n’est jamais trop ! Enfin, presque…



Infos pratiques:

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

The Mairie de La Bernerie-en-Retz offers you Tuesdays at SquareThibaud.

Come and have fun, laugh and dance to the musical show La boom pour les mômes .

L’événement Les mardis du square Thibaud Spectacle musical La boom pour les mômes La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic