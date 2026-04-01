Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz
Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz mercredi 22 avril 2026.
La Bernerie-en-Retz
Atelier bien-être gratuit
18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:30:00
fin : 2026-05-06 20:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-06 2026-05-13 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-12
Une parenthèse bien-être avec Sylvie Rivoal
Tu veux te sentir calme et serein-e, et pourtant tu es bousculé-e sans arrêt, même en vacances et l’agitation du monde te perturbe, te fait peur ? Et si tu t’offrais une vraie pause ?
Avec ses ateliers bien-être, Sylvie Rivoal propose une expérience simple, accessible et profondément ressourçante une “parenthèse dans ton quotidien” pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.
Au programme
Pendant 1h30, tu es guidé·e à travers des pratiques douces et puissantes, accessibles à tous
Exercices de respiration pour apaiser le mental
Auto-massages pour relâcher les tensions
Méditation guidée pour retrouver le calme intérieur
Temps de douceur et de recentrage
L’objectif est simple
retrouver le silence du mental, apaiser la digestion et permettre au corps de relâcher les tensions accumulées. C’est un moment pour toi, loin du bruit, où tu peux simplement être présent·e à ce que tu ressens.
Infos pratiques
Durée 1h30
Le lieu sera indiqué à l’inscription (voir ci-dessous) (à Pornic ou La Bernerie)
En petit groupes
Prévoir des vêtements confortables
Atelier gratuit (sur réservation)
Cet atelier est une invitation à ralentir, à respirer et à retrouver un espace de calme en soi.
Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .
18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 42 19 72 sylvierivoal06@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wellness break with Sylvie Rivoal
L’événement Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
À voir aussi à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Vide greniers du club de plongée de La Bernerie-en-Retz Les Halles, Chaussée du pays de retz La Bernerie-en-Retz 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, STERNYTENT, La Bernerie-en-Retz 1 mai 2026
- Circuit le Trou de l’Enfer La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Rêve de jardin La Bernerie-en-Retz 8 mai 2026
- Rêve de jardin La Bernerie-en-Retz 8 mai 2026