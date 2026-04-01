La Bernerie-en-Retz

Atelier bien-être gratuit

18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-06 2026-05-13 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-12

Une parenthèse bien-être avec Sylvie Rivoal

Tu veux te sentir calme et serein-e, et pourtant tu es bousculé-e sans arrêt, même en vacances et l’agitation du monde te perturbe, te fait peur ? Et si tu t’offrais une vraie pause ?

Avec ses ateliers bien-être, Sylvie Rivoal propose une expérience simple, accessible et profondément ressourçante une “parenthèse dans ton quotidien” pour ralentir, respirer et te reconnecter à toi.

Au programme

Pendant 1h30, tu es guidé·e à travers des pratiques douces et puissantes, accessibles à tous

Exercices de respiration pour apaiser le mental

Auto-massages pour relâcher les tensions

Méditation guidée pour retrouver le calme intérieur

Temps de douceur et de recentrage

L’objectif est simple

retrouver le silence du mental, apaiser la digestion et permettre au corps de relâcher les tensions accumulées. C’est un moment pour toi, loin du bruit, où tu peux simplement être présent·e à ce que tu ressens.

Infos pratiques

Durée 1h30

Le lieu sera indiqué à l’inscription (voir ci-dessous) (à Pornic ou La Bernerie)

En petit groupes

Prévoir des vêtements confortables

Atelier gratuit (sur réservation)

Cet atelier est une invitation à ralentir, à respirer et à retrouver un espace de calme en soi.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 42 19 72 sylvierivoal06@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wellness break with Sylvie Rivoal

L’événement Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic