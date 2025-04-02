La Bernerie-en-Retz

Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée

Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Venez applaudir la troupe de théâtre des Retz Acteurs et passez une bonne soirée à La Bernerie-en-Retz.

La troupe adulte présente Pièce démontée

8 énergumènes (cabotins) tentent, sans conviction, de monter une pièce de théâtre !

Et si, en plus, les spectateurs ne venaient pas !…



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Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 60 28 00 theatrelacompagnie@gmail.com

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English :

Come and applaud the Retz Acteurs theater troupe and enjoy an evening in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic