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Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée La Bernerie-en-Retz

Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée La Bernerie-en-Retz vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes Olivier Hureau

Ville : 44760 La Bernerie-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

La Bernerie-en-Retz

Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée

Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13

Venez applaudir la troupe de théâtre des Retz Acteurs et passez une bonne soirée à La Bernerie-en-Retz.
La troupe adulte présente Pièce démontée
8 énergumènes (cabotins) tentent, sans conviction, de monter une pièce de théâtre !
Et si, en plus, les spectateurs ne venaient pas !…
 

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Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 60 28 00  theatrelacompagnie@gmail.com

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English :

Come and applaud the Retz Acteurs theater troupe and enjoy an evening in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Théâtre des Retz Acteurs Pièce Démontée La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic

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