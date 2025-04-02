La Bernerie-en-Retz

Exposition Couleurs et Argil’en Retz

Maison Magrés La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Les artistes du pays de Retz seront heureux de vous accueillir et présenter leurs créations de peintures et sculptures.

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Maison Magrés La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Artists from the Pays de Retz will be delighted to welcome you and present their paintings and sculptures.

L’événement Exposition Couleurs et Argil’en Retz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic