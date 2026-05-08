Journée bien-être La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Journée bien-être

18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-13

Retrouver énergie et clarté en une journée

L’essentiel est déjà là, dans ta vie. Pourtant tu manques de temps pour toi, d’énergie pour t’occuper de toi, ta charge mentale est trop forte.

Parce que parfois, on a besoin qu’on nous rappelle qu’il faut prendre soin de soi, parce que savoir ne suffit pas, parce qu’on oublie, parce que le quotidien recouvre tout.

Cette journée est une invitation à faire une pause, à te recentrer et à te rappeler que tu mérites ce temps pour toi. Une parenthèse Vitalité en groupe, pour respirer, relâcher et te reconnecter à ton énergie intérieure.

Au programme

Au cours de cette journée, tu seras guidé(e) à travers différentes pratiques douces et accessibles

Respiration pour apaiser le mental

Mouvement et auto-massages pour libérer les tensions

Méditation pour revenir à soi et s’ancrer dans l’instant

Les bénefices clarté mentale, sentiment de détente, plus d’énergie, meilleur sommeil, moins de stress.retrouver le silence du mental, apaiser la digestion et permettre au corps de relâcher les tensions accumulées. C’est un moment pour toi, loin du bruit, où tu peux simplement être présent·e à ce que tu ressens.

Infos pratiques

Durée de 10h à 17h

Lieu communiqué à la réservation finale (Pornic ou Saint-Cyr-en-Retz)

À prévoir tapis, coussins, couverture(s), vêtements confortables, gourde et ton repa

Une journée pour ralentir, souffler et te faire du bien.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

18 rue du Maréchal Foch La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 42 19 72 sylvierivoal06@gmail.com

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English :

Regain energy and clarity in a single day

L’événement Journée bien-être La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic