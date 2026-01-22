Vide greniers du club de football de La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz
On ne rate pas ce vide greniers organisé par le club de Foot de La Bernerie-en-Retz !
Venez flâner sous les arbres du Square Thibaud parmi les étals du vide grenier et trouvez votre perle râre.
Pour réserver votre emplacement inscrivez-vous auprès de Lionel Mery au 06 23 45 80 20
meryelectrique@sfr.fr
Square Thibaud La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 28 meryelectrique@sfr.fr
English :
Don’t miss this garage sale organized by the La Bernerie-en-Retz soccer club!
