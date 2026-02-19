La Bernerie-en-Retz

Démonstration et initiation de danse douceur

Halles de La Bernerie en Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-06-20

L’association Eveil tango , connue pour ses actions de prévention de la perte d’autonomie par la danse auprès des seniors, vous propose de découvrir la danse douceur.

Eveil Multidanses propose des démonstrations et initiations de danse Douceur à 17h et danses en ligne à 18h, sous la halle rue Jean Duplessis à La Bernerie en Retz.

C’est gratuit et ouvert à tous.

L’atelier est animé par Karen et Tchikala.

Découvrez ici tous les événements programmés à Chauvé .

Halles de La Bernerie en Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 88 50 59 eveiltango@gmail.com

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English :

The Eveil tango association, renowned for its work with seniors to prevent loss of autonomy through dance, invites you to discover the gentle dance.

L’événement Démonstration et initiation de danse douceur La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic