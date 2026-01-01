Atelier généalogie Rue du clôs du Pin La Bernerie-en-Retz

Atelier généalogie

Qui sont mes aieuls ? D’où je viens ? Venez participer à l’atelier généalogie à la Bernerie-en-Retz.

La Société des Historiens du Pays de Retz en partenariat avec le Centre Généalogique de Loire Atlantique et le Cercle Généalogique du Pays de Retz proposera un atelier par mois dédié à la généalogie.

Il s’agit lors de ces permanences d’apporter une aide méthodologique à toute personne désireuse de faire ses propres recherches généalogiques ou celles induites par une recherche historique.

Les deux disciplines sont intimement liées et se complètent.

Cette rencontre se déroule à la Nouvelle Maison de l’Histoire (NMH), qui dispose d’ordinateurs connectés à internet afin de consulter les ressources généalogiques en lignes, nombreuses pour démarrer ou approfondir une recherche (notamment la base de données du Centre Généalogique de Loire Atlantique via notre adhésion).

Il sera possible d’utiliser son propre ordinateur portable, le local dispose d’une connexion WIFI.



Deux niveaux seront proposés en parallèle, comme d’habitude

Niveau initiation pour découvrir ou se lancer dans la recherche.

Niveau perfectionnement pour aller plus loin dans l’analyse et le croisement des sources.

Voici le programme des ateliers perfectionnement à la NMH

-16 janvier 2026: atelier libre, ouvert aux débutants comme aux chercheurs plus expérimentés, cet atelier permet d’avancer sur ses recherches personnelles, de poser des questions et de bénéficier de conseils adaptés à chacun.

-7 février 2026 Atelier de généalogie débutants et approfondissement

Avec pour l’approfondissement la thématique Les ressources de la presse en ligne

Un atelier consacré à l’utilisation des journaux et bases de presse numérisées pour enrichir ses recherches généalogiques..

Merci de nous signaler votre participation par retour de mail, pour faciliter l’organisation.

Rue du clôs du Pin La Nouvelle Maison de L’Histoire La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

English :

Who are my ancestors? Where do I come from? Come and take part in a genealogy workshop at La Bernerie-en-Retz.

.

