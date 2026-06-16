Exposition l’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz mercredi 1 juillet 2026.

La Bernerie-en-Retz

Exposition l’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04

La bibliothèque Olympe de Gouges accueille l’exposition de l’atelier de Chaumes-en-Retz à la Bernerie-en-Retz.

En partenariat avec le club de peinture de Chaumes-en-Retz, retrouvez les oeuvres des artistes amateurs qui présenteront, chacun leur tour, leurs expositions.

– 1er au 15 juillet Anne et Joël LABARRE (affiche Mer et Moulins déjà en votre possession)

– 16 au 31 juillet Paulette GUILBERT Régine SAROCHUS & Vincent TEDESCO

– 1er au 15 août Nathalie BRINON Allan BAZZONE & Christian DUJARDIN

– 16 AU 31 AOÛT Aline PISTORIO & Didier MENORET

Vous pourrez retrouver les artistes lors des 2 vernissages:

– 17 juillet à 18h.

– 17 août à 18h.

Quelques mots des artistes:

Anne Labarre: je peins depuis mon plus jeune age. Trés tôt attirée par le dessin et la peinture, j’affectionne particulièrement la peinture à l’huile pour sa richesse et son exigence.

Joel Labarre: j’ai débuté, dés ma retraite, la peinture à l’huile encouragé par mon épouse. Je développe ma pratique vers les paysages et l’architecture, m’appuyant sur mes photos de voyages ou de vacances.

Parking gratuit de la Chaussée à proximité.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

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English :

The Olympe de Gouges library hosts an exhibition by the Chaumes-en-Retz workshop in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Exposition l’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic