La fête de la musique à La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz samedi 20 juin 2026.

La Bernerie-en-Retz

La fête de la musique à La Bernerie-en-Retz

Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Célébrons ensemble la Fête de la musique sous la Halle à La Bernerie-en-Retz.

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune accueillera le groupe Feel Free, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Le groupe se produira sous la Halle de La Bernerie-en-Retz le samedi 20 juin, de 20h à 22h30. Avec un répertoire mêlant reprises de grands succès et ambiance festive, les musiciens proposeront un moment musical accessible à tous les publics.

Habitants, estivants et amateurs de musique sont invités à venir partager cette soirée gratuite et profiter de l’atmosphère chaleureuse de la Fête de la Musique au cœur de la commune.



Si tous les éléments se rassemblent cela promet une ambiance décontractée.

Pratique:

le parking est juste à côté Chaussée du Pays de Retz

une buvette sur place vous propose de vous désaltérer

en présence du plus beau coucher de soleil de la côte (en cas de pluie, il sera dans nos coeurs)

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Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Let’s celebrate the Fête de la musique under the Halle in La Bernerie-en-Retz.

L’événement La fête de la musique à La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic