La Bernerie-en-Retz

Exposition Mer et moulins

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15

La bibliothèque Olympe de Gouges accueille l’exposition Mer et Moulins à la Bernerie-en-Retz.

En partenariat avec le club de peinture de Chaumes-en-Retz, retrouvez les oeuvres d’ Anne et Joel Labarre unies sous le thème ‘Mer et Moulins .

Quelques mots des artistes:

Anne Labarre: je peins depuis mon plus jeune age. Trés tôt attirée par le dessin et la peinture, j’affectionne particulièrement la peinture à l’huile pour sa richesse et son exigence.

Joel Labarre: j’ai débuté, dés ma retraite, la peinture à l’huile encouragé par mon épouse. Je développe ma pratique vers les paysages et l’architecture, m’appuyant sur mes photos de voyages ou de vacances.

Parking gratuit de la Chaussée à proximité.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

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English :

The Olympe de Gouges library hosts the Mer et Moulins exhibition in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Exposition Mer et moulins La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic