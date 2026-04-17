Sortie découverte de la pêche à pied Plan d’Eau La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Sortie découverte de la pêche à pied

Plan d’Eau Base Nautique La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:45:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Dis, comment on attrape des palourdes? Où se cachent les crevettes? Découvrez l’art de la pêche à pied avec les bénévoles de l’association des Pêcheurs à pied de la Côte de Jade.

C’est marée basse à la Bernerie-en-Retz…. Enfilez vos bottes et suivez un membre de l’Association des Pêcheurs à Pied de la Côte de Jade pour une découverte de l’estran et une meilleure pratique de la pêche à pied.

Venez explorer l’estran et voir ses habitants !

3 bonnes raisons de suivre cette visite

Apprendre les bons gestes et les bonnes pratiques, savoir s’équiper …bref le b.a.-ba de la pêche à pied !

Profitez du bonheur simple que procure la pêche à pied tout en respectant ce milieu fragile.

Prendre un bol d’air frais et revigorant sur l’estran.

Informations pratiques

Inscription obligatoire ici ou dans les offices de tourisme Destination Pornic.

Pour cette visite, prévoir obligatoirement des bottes pour aller sur les rochers et dans l’eau, un couteau à palourde si possible et une tenue adaptée aux conditions climatiques du jour.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables

Rendez-vous à l’école de voile.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Plan d’Eau Base Nautique La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 99 labernerieenretz@pornic.com

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English :

Say, how do you get clams? Where are the shrimps hiding? Discover the art of fishing on foot with the volunteers of the Côte de Jade Fishing Association.

L’événement Sortie découverte de la pêche à pied La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic