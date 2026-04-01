Exposition Le petit train de la côte de Jade Gare La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Exposition Le petit train de la côte de Jade

Gare Esplanade de la Gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-06-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous invite à la présentation de l’exposition Le petit train de la côte de Jade .

Venez la découvrir à la Bernerie-en-Retz.

La Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie va accueillir l’exposition de la commission patrimoine de l’APROMIT, l’association d’histoire de Saint-Michel-Chef Chef, portant sur le petit train de la côte de Jade, qui desservait les communes littorales entre Pornic et Paimboeuf, en s’intéressant notamment à Saint-Michel et Tharon. Cette exposition est composée de 15 panneaux.



En 1902, le Département de Loire-Inférieure déclare d’utilité publique cette ligne de tramway , le tramway ayant l’avantage d’avoir des voies moins larges, plus faciles à mettre en œuvre. Celui que l’on appellera ensuite le petit train reliera Pornic à Paimbœuf, en passant par Préfailles, La Plaine-sur-Mer et Saint-Michel-Chef-Chef. Le 20 août 1906, le tramway réalise son premier voyage. En 1938, la décision est prise de démanteler les voies. A travers une exposition de 12 panneaux historiques, mêlant textes et photographies anciennes, avec quelques ouvrages, partez sur les traces de ce petit chemin de fer de 39 kilomètres qui contribua à faire des communes nord-ouest du pays de Retz des stations balnéaires appréciées des vacanciers.



Vernissage samedi 28 avril à 17h00

Cet événement est ouvert à toutes et tous. N’hésitez pas, néanmoins, à nous prévenir par mail de votre présence.

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Gare Esplanade de la Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

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English :

L’événement Exposition Le petit train de la côte de Jade La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic