Plestin-les-Grèves

Atelier/Découverte Circuit des chapelles

Chapelle Saint-Efflam Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Au cours de l’exposition à la Chapelle Saint-Efflam, Naïg peindra sur place le 15 juillet devant les visiteurs. Ce sera l’occasion de découvrir une toile en train de naître, d’échanger librement autour des couleurs, des techniques, du geste et de la lumière… mais aussi simplement de partager un moment vivant au cœur de la chapelle. Curieux, amateurs ou débutants, soyez les bienvenus ! .

Chapelle Saint-Efflam Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Atelier/Découverte Circuit des chapelles Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose