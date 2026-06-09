Ploumilliau

Atelier/Découverte Circuit des chapelles

Chapelle Christ Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Libérer le trait. Autour de la réalisation d’une peinture sur le motif, nous aborderons sous forme d’exercices simples des techniques pour libérer le trait et développer la spontanéité. L’atelier se déroulera en deux étapes Des esquisses au crayon, fusain ou craies sur papier, puis la réalisation d’une peinture, technique libre aquarelle, gouache ou acrylique. Matériel à apporter plusieurs feuilles de papier A4 basique pour les esquisses, 1 feuille pour la peinture Matériel de peinture, pinceaux, crayon et pot à eau avec eau et siège… .

Chapelle Christ Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 82 53 43

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English :

L’événement Atelier/Découverte Circuit des chapelles Ploumilliau a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose