AGENDA · Ploumilliau
Vide-grenier de l’école Notre-Dame Ploumilliau
dimanche 9 août 2026 · Ploumilliau
Informations pratiques
Ploumilliau
Vide-grenier de l’école Notre-Dame
Stade Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez chiner et faire de bonnes affaires au vide-grenier de l’AS Ploumilliau
Restauration et buvette sur place. .
Stade Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 84 17 05
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English :
L’événement Vide-grenier de l’école Notre-Dame Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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