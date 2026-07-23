Informations pratiques

Ploumilliau

Vide-grenier de l’école Notre-Dame

Stade Ploumilliau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez chiner et faire de bonnes affaires au vide-grenier de l’AS Ploumilliau

Restauration et buvette sur place. .

Stade Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 84 17 05

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English :

L’événement Vide-grenier de l’école Notre-Dame Ploumilliau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose