Informations pratiques

Gonneville-en-Auge

Atelier découverte création d’un jeu en bois

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique lors de cet atelier découverte et apprenez à dessiner des objets sur plan et les mettre en volume !

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique lors de cet atelier découverte et apprenez à dessiner des objets sur plan et les mettre en volume ! Réalisez ainsi un magnifique jeu en bois !

2 jours d’atelier.

Savoir utiliser la souris est indispensable.

Dès 15 ans. .

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

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English : Atelier découverte création d’un jeu en bois

Come and try out the machines in the digital public space during this introductory workshop and learn how to draw objects from a plan and turn them into 3D models!

L’événement Atelier découverte création d’un jeu en bois Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge