Atelier découverte création d’un jeu en bois Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
lundi 27 juillet 2026 · Rue de la mairie · Gonneville-en-Auge
Informations pratiques
Gonneville-en-Auge
Atelier découverte création d’un jeu en bois
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28
Venez utiliser les machines de l’espace public numérique lors de cet atelier découverte et apprenez à dessiner des objets sur plan et les mettre en volume !
Venez utiliser les machines de l’espace public numérique lors de cet atelier découverte et apprenez à dessiner des objets sur plan et les mettre en volume ! Réalisez ainsi un magnifique jeu en bois !
2 jours d’atelier.
Savoir utiliser la souris est indispensable.
Dès 15 ans. .
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
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English : Atelier découverte création d’un jeu en bois
Come and try out the machines in the digital public space during this introductory workshop and learn how to draw objects from a plan and turn them into 3D models!
L’événement Atelier découverte création d’un jeu en bois Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge