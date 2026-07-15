Atelier découverte de la cyanographie au Tipi Station de Piau Aragnouet

Informations pratiques

Aragnouet

Atelier découverte de la cyanographie au Tipi

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez les tirages au bleu profond, un ancien procédé photographique qui révèle de magnifiques empreintes bleues grâce à la lumière du soleil. Après une cueillette de végétaux autour du Tipi, les participants réalisent leurs propres créations dans un cadre naturel et convivial avant de repartir avec leurs œuvres. Une activité créative, ludique et accessible à tous. Réservation directe auprès de Camille Places limitées.

Réservez directement l’activité auprès de Camille 06 80 42 52 69 .

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 42 52 69 atelier.camille.romero@gmail.com

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English :

Discover deep blue prints, an ancient photographic process that reveals beautiful blue images using sunlight. After gathering plants around the teepee, participants will create their own works of art in a natural and friendly setting before taking their creations home. A creative, fun activity open to everyone. Book directly with Camille—spaces are limited.

L’événement Atelier découverte de la cyanographie au Tipi Aragnouet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT de Piau-Engaly|CDT65