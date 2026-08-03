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Atelier découverte de la linogravure La Mauvaise Herbe Eymet

samedi 15 août 2026 · La Mauvaise Herbe · Eymet

Atelier découverte de la linogravure La Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Mauvaise Herbe
Adresse
17 rue du Temple
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Eymet

Atelier découverte de la linogravure

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Certain.e.s d’entre vous le savent, à La Mauvaise Herbe, on adooore la linogravure !

On est donc enchantées d’accueillir Hortense, graveuse installée à Castillonnès depuis déjà 2 ans (vite, allez découvrir son atelier !), pour deux ateliers découverte !

Tout le matériel est fourni.

8 places max disponibles par atelier.
Sur réservation atelier-hortypik@hotmail.com   .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39  atelier-hortypik@hotmail.com

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English : Atelier découverte de la linogravure

L’événement Atelier découverte de la linogravure Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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