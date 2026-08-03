Atelier découverte de la linogravure La Mauvaise Herbe Eymet
samedi 22 août 2026 · La Mauvaise Herbe · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier découverte de la linogravure
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Certain.e.s d’entre vous le savent, à La Mauvaise Herbe, on adooore la linogravure !
On est donc enchantées d’accueillir Hortense, graveuse installée à Castillonnès depuis déjà 2 ans (vite, allez découvrir son atelier !), pour deux ateliers découverte !
Tout le matériel est fourni.
8 places max disponibles par atelier.
Sur réservation atelier-hortypik@hotmail.com .
La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 atelier-hortypik@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier découverte de la linogravure
L’événement Atelier découverte de la linogravure Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Cinéma en plein air Eymet 3 août 2026
- Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière Jardin de Cadix Eymet 5 août 2026
- ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet 5 août 2026
- Visite de la bastide aux flambeaux Eymet 5 août 2026
- Apéro Cadix Jardin de Cadix Eymet 6 août 2026