Atelier découverte de la linogravure La Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier découverte de la linogravure

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 13:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Certain.e.s d’entre vous le savent, à La Mauvaise Herbe, on adooore la linogravure !

On est donc enchantées d’accueillir Hortense, graveuse installée à Castillonnès depuis déjà 2 ans (vite, allez découvrir son atelier !), pour deux ateliers découverte !

Tout le matériel est fourni.

8 places max disponibles par atelier.

Sur réservation atelier-hortypik@hotmail.com .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 atelier-hortypik@hotmail.com

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English : Atelier découverte de la linogravure

L’événement Atelier découverte de la linogravure Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides