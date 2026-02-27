Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants Pôle associatiof de l’Ormelette La Plaine-sur-Mer

Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants

Pôle associatiof de l’Ormelette 2 Rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Faites développer la créativité de votre enfant grâce à l’atelier découverte de l’aquarelle à La Plaine-sur-Mer.



L’Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants à la Plaine-sur-Mer est proposée par l’association l’Atelier des Goélands.

Au programme

Utilisation des élements fondamentaux le papier, les pigments et l’eau afin de découvrir le côté magique et surprenant de l’aquarelle. Les plus petits pourront s’initier au coloriage de dessins.



Infos pratiques

Public les enfants de 6 à 14 ans

Matériel fourni par l’association

Participation de 3 € demandée par séance avec réglement sur place

Pour l’inscription, les enfants devront être accompagnés d’un adulte (pour prise de coordonnées)

Prévoir des vêtements adaptés ou un tablier

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer.



.

Pôle associatiof de l’Ormelette 2 Rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 34 47 60 contact@atelierdesgoelands.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Develop your child’s creativity with a watercolor discovery workshop in La Plaine-sur-Mer.

L’événement Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-27 par I_OT Pornic