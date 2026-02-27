Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants Pôle associatiof de l’Ormelette La Plaine-sur-Mer
Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants
Pôle associatiof de l’Ormelette 2 Rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Faites développer la créativité de votre enfant grâce à l’atelier découverte de l’aquarelle à La Plaine-sur-Mer.
L’Atelier découverte de l’aquarelle pour les enfants à la Plaine-sur-Mer est proposée par l’association l’Atelier des Goélands.
Au programme
Utilisation des élements fondamentaux le papier, les pigments et l’eau afin de découvrir le côté magique et surprenant de l’aquarelle. Les plus petits pourront s’initier au coloriage de dessins.
Infos pratiques
Public les enfants de 6 à 14 ans
Matériel fourni par l’association
Participation de 3 € demandée par séance avec réglement sur place
Pour l’inscription, les enfants devront être accompagnés d’un adulte (pour prise de coordonnées)
Prévoir des vêtements adaptés ou un tablier
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer.
Pôle associatiof de l’Ormelette 2 Rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 34 47 60 contact@atelierdesgoelands.fr
English :
Develop your child’s creativity with a watercolor discovery workshop in La Plaine-sur-Mer.
