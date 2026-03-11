Rencontre autour d’un livre Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Rencontre autour d’un livre Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Rencontre autour d’un livre
Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Le rendez-vous des amoureux du livre
La Médiathèque Joseph Rousse de La Plaine-sur-Mer accueille une nouvelle rencontre du Club de lecture consacrée au roman L’intimité d’Alice Ferney. Cette animation invite les lecteurs à explorer une œuvre sensible et profonde, où l’autrice sonde avec finesse les relations humaines, les silences, les secrets et la complexité des sentiments qui façonnent nos vies.
À travers cette rencontre, la médiathèque propose un moment d’échange convivial autour d’un texte qui interroge la sphère intime et la fragilité des équilibres familiaux et affectifs
3 bonnes raisons d’y parricper
Pour découvrir ou redécouvrir une œuvre marquante d’Alice Ferney
Pour enrichir sa compréhension du roman grâce aux échanges collectifs
Pour vivre la littérature autrement, dans un cadre chaleureux et stimulant
Au programme
Échanges autour des thèmes majeurs de L’intimité la famille, l’amour, le non-dit, la construction de soi.
Partage des ressentis et interprétations des participants
Recommandations de lectures complémentaires
Infos pratiques
partcipation gratuite
Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 28 46 64 clubdelecture.lp@gmail.com
English :
The meeting place for book lovers
