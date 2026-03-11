Rencontre autour d’un livre Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Rencontre autour d’un livre

Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le rendez-vous des amoureux du livre



La Médiathèque Joseph Rousse de La Plaine-sur-Mer accueille une nouvelle rencontre du Club de lecture consacrée au roman L’intimité d’Alice Ferney. Cette animation invite les lecteurs à explorer une œuvre sensible et profonde, où l’autrice sonde avec finesse les relations humaines, les silences, les secrets et la complexité des sentiments qui façonnent nos vies.

À travers cette rencontre, la médiathèque propose un moment d’échange convivial autour d’un texte qui interroge la sphère intime et la fragilité des équilibres familiaux et affectifs

3 bonnes raisons d’y parricper

Pour découvrir ou redécouvrir une œuvre marquante d’Alice Ferney

Pour enrichir sa compréhension du roman grâce aux échanges collectifs

Pour vivre la littérature autrement, dans un cadre chaleureux et stimulant

Au programme

Échanges autour des thèmes majeurs de L’intimité la famille, l’amour, le non-dit, la construction de soi.

Partage des ressentis et interprétations des participants

Recommandations de lectures complémentaires

Infos pratiques

partcipation gratuite

.

Mediathèque Joseph Rousse 1 Rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 28 46 64 clubdelecture.lp@gmail.com

