Castries

ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ÉQUICOACHING PARENT/ENFANTS

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Cet atelier est spécialement conçu pour un public parent enfant (un accompagnant pour un ou deux enfants).

L’équicoaching est un moyen doux et puissant pour explorer des thèmes relationnels tels que la confiance en soi, la gestion du stress et des émotions, la communication.

Découverte Equicoaching Parent/Enfants

10h à 12h • Sam 13 JUIN

Cet atelier est spécialement conçu pour un public parent enfant (un accompagnant pour un ou deux enfants).

L’équicoaching est un moyen doux et puissant pour explorer des thèmes relationnels tels que la confiance en soi, la gestion du stress et des émotions, la communication. Les chevaux sont de véritables maîtres pour nous faire découvrir le pouvoir du moment présent et la qualité de la présence à soi .

sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie +33 7 85 38 99 52

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English :

This workshop is specially designed for parents and children (one accompanying adult for one or two children).

Equicoaching is a gentle yet powerful way of exploring relational themes such as self-confidence, stress and emotion management, and communication.

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ÉQUICOACHING PARENT/ENFANTS Castries a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER