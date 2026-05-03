Atelier découverte de l’herboristerie Rue de Licouet Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Atelier découverte de l’herboristerie

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Envie de prendre soin de soi au naturel sans savoir par où commencer ?

Venez découvrir l’herboristerie, son histoire, quelques plantes phares et leur utilisation.

Fabriquez une boisson sauvage, initiez-vous à l’art de la tisane et préparez vous-même un baume au calendula pour la peau ! Vous repartirez avec des recettes et votre préparation.

3 heures pour se reconnecter à la nature et prendre du bon temps en compagnie d’une herboriste.

Sur réservation par téléphone. .

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94

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English :

L’événement Atelier découverte de l’herboristerie Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme