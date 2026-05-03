Atelier découverte de l’herboristerie Rue de Licouet Plouër-sur-Rance
Atelier découverte de l’herboristerie Rue de Licouet Plouër-sur-Rance mercredi 1 juillet 2026.
Plouër-sur-Rance
Atelier découverte de l’herboristerie
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Envie de prendre soin de soi au naturel sans savoir par où commencer ?
Venez découvrir l’herboristerie, son histoire, quelques plantes phares et leur utilisation.
Fabriquez une boisson sauvage, initiez-vous à l’art de la tisane et préparez vous-même un baume au calendula pour la peau ! Vous repartirez avec des recettes et votre préparation.
3 heures pour se reconnecter à la nature et prendre du bon temps en compagnie d’une herboriste.
Sur réservation par téléphone. .
Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94
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English :
L’événement Atelier découverte de l’herboristerie Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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