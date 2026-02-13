Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance
Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance lundi 22 juin 2026.
Plouër-sur-Rance
Visite du Bourg de Plouër sur Rance
Rue de Licouet Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-06-22 11:15:00
Date(s) :
2026-06-22
Vie d’un village breton à la fois rural et ouvert sur le monde via son estuaire. Découvrez la
petite histoire dans la grande histoire.
Sur réservation par téléphone ou mail .
Rue de Licouet Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94
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English :
L’événement Visite du Bourg de Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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