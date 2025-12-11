Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Plouër-sur-Rance

Soirée jeux à la médiathèque

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

2026-02-13

En partenariat avec la ludothèque, la médiathèque organise une soirée jeux.

Rejoignez nous pour un moment de convivialité.

L’occasion de découvrir des jeux le temps d’une soirée. .

