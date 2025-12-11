Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Plouër-sur-Rance
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor
2026-02-13 19:30:00
2026-02-13 23:30:00
2026-02-13
En partenariat avec la ludothèque, la médiathèque organise une soirée jeux.
Rejoignez nous pour un moment de convivialité.
L’occasion de découvrir des jeux le temps d’une soirée. .
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
