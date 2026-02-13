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Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Plouër-sur-Rance

Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Plouër-sur-Rance jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Rue de Licouet

Ville : 22490 Plouër-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouër-sur-Rance

Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol

Rue de Licouet Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Partez du bourg de Plouër pour une balade en boucle entre hameaux de granit, chemins à
travers champs et sentiers creux typiques. Le parcours vous mène jusqu’aux bords de
Rance, au cœur de paysages authentiques et changeants. En chemin, la guide vous raconte
l’histoire du village au fil des siècles. Vous découvrez aussi les plantes sauvages et
comestibles qui accompagnent vos pas.
7 km de marche sur chemins. 2h30 à 3 heures

Sur réservation par téléphone ou mail   .

Rue de Licouet Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 19 96 94 

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English :

L’événement Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance en espagnol Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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