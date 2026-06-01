ATELIER DÉCOUVERTE DES COUCHES ET PROTECTIONS PÉRIODIQUES LAVABLES Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis

ATELIER DÉCOUVERTE DES COUCHES ET PROTECTIONS PÉRIODIQUES LAVABLES

4 Rue des Chênes Verts Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Animé par Couchicoucha, l’atelier permettra d’aborder différents sujets autour des protections périodiques et couches lavables avantages, systèmes, mode d’emploi, entretien…

>> Mercredi 17 juin à la Ressourcerie Cœur d’Hérault à 10h

Gratuit et sur inscription (juliesaumureau@syndicat-centre-herault.org) ou par téléphone (04 30 49 13 52). Toutes les personnes sont bienvenues !

Animé par Couchicoucha, l’atelier permettra d’aborder différents sujets autour des protections périodiques et couches lavables avantages, systèmes, mode d’emploi, entretien…

Mercredi 17 juin à la Ressourcerie Cœur d’Hérault à 10h (ZAE La Garrigue 4, rue des Chênes verts 34725 Saint-André-de-Sangonis)

Gratuit et sur inscription (juliesaumureau@syndicat-centre-herault.org) ou par téléphone (04 30 49 13 52). Toutes les personnes sont bienvenues.

Pour s’inscrire communiquer les noms et prénoms des personnes à inscrire ainsi qu’un numéro de téléphone et la commune de résidence.

LES COUCHES LAVABLES

Les couches lavables offrent un confort optimal pour bébé tout en assurant une protection efficace au quotidien. Elles constituent aussi une alternative plus écoresponsable, plus économique et plus saine que les couches jetables. En choisissant le lavable, on évite jusqu’à 1 tonne de déchets par enfant, on limite l’exposition de bébé à une cinquantaine de substances chimiques, et on réduit d’environ 50 % le budget consacré aux couches.

LES PROTECTIONS PERIODIQUES LAVABLES

Les protections périodiques lavables et réutilisables, comme les culottes menstruelles ou les serviettes hygiéniques en tissu, offrent une alternative écologique et économique aux produits jetables. Elles permettent de réduire significativement les déchets, sont douces pour la peau et fabriquées sans produits chimiques, limitant ainsi les irritations. Durables et pratiques, elles s’adaptent à tous les flux, se lavent facilement et peuvent être utilisées pendant plusieurs années.

Découvrez aussi quelles sont les conditions pour obtenir l’aide à l’achat l’acquisition de couches lavables ! .

4 Rue des Chênes Verts Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 30 49 13 52 juliesaumureau@syndicat-centre-herault.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Couchicoucha, this workshop will cover various topics related to menstrual products and cloth diapers: benefits, types, instructions for use, and care?

>> Wednesday, June 17 at the Ressourcerie Cœur d’Hérault at 10 a.m.

Free with registration (juliesaumureau@syndicat-centre-herault.org) or by phone (04 30 49 13 52). Everyone is welcome!

L’événement ATELIER DÉCOUVERTE DES COUCHES ET PROTECTIONS PÉRIODIQUES LAVABLES Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT