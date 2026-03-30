Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon

Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon samedi 27 juin 2026.

Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez

212 Rue du Champ du Moulin Auxon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin AUXON Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h à la bibliothèque.

A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.

ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS

Sur inscription bibliotheque.auxon@wanadoo.fr   .

212 Rue du Champ du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est   bibliotheque.auxon@wanadoo.fr

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English :

L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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