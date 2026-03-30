Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon
Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon samedi 4 juillet 2026.
Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez
212 Rue du Champ du Moulin Auxon Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 juillet AUXON Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez. De 14h à 16h à la bibliothèque.
A l’approche des beaux jours, l’artiste Apolline Pliez vous invite à découvrir la technique du cyanotype, au cours de deux ateliers.
ATELIER GRATUIT À PARTIR DE 7 ANS
Sur inscription bibliotheque.auxon@wanadoo.fr .
212 Rue du Champ du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est bibliotheque.auxon@wanadoo.fr
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English :
L’événement Atelier découverte du cyanotype avec la plasticienne Apolline Pliez Auxon a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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